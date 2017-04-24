В Ашхабаде из-за Азиады отлавливают бомжей и других асоциальных личностей

Полиция Ашхабада начала очередную акцию по задержанию лиц без определенного места жительства (бомжей) и лиц, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Об этом пишет «Хроника Туркменистана».

Как отмечает издание, проверяются подвалы и чердаки многоквартирных жилых домов, где обычно прячутся бомжи. «Охотятся» полицейские и на женщин, занимающихся проституцией.

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Задержанных отправляют в Дашогузский наркологический диспансер. Обычно там их держат 1–2 месяца, но сейчас, как сообщают источники «Хроники Туркменистана», их продержат там до завершения Азиады-2017, то есть до конца сентября.

Задерживают и просто бедно одетых граждан. Тех, у кого не оказывается столичной прописки, штрафуют и выдворяют в свой регион.

Ранее «Хроника Туркменистана» сообщала о нечеловеческих условиях содержания асоциальных элементов в полицейских участках, наркодиспансерах и ЛТП.