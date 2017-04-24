В Ашхабаде из-за Азиады отлавливают бомжей и других асоциальных личностей

Полиция Ашхабада начала очередную акцию по задержанию лиц без определенного места жительства (бомжей) и лиц, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Об этом пишет «Хроника Туркменистана».
Как отмечает издание, проверяются подвалы и чердаки многоквартирных жилых домов, где обычно прячутся бомжи. «Охотятся» полицейские и на женщин, занимающихся проституцией.
Задерживают и просто бедно одетых граждан. Тех, у кого не оказывается столичной прописки, штрафуют и выдворяют в свой регион.
Ранее «Хроника Туркменистана» сообщала о нечеловеческих условиях содержания асоциальных элементов в полицейских участках, наркодиспансерах и ЛТП.