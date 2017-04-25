Реставрацию фонтана «Рыбки» оценили в 241,2 тысячи сомов

«Бишкекводоканал» выделил 241,2 тысячи сомов на реставрацию фонтанного комплекса «Рыбки». Об этом сообщил портал государственных закупок.
Закупающая организация может провести прямую закупку, если проводимые конкурсы признали несостоявшимися и повторное проведение конкурса с учетом пересмотренных требований конкурсной документации не привело к заключению договора. Однако тендер объявлялся лишь один раз.
Реставраторам предстоит вырубить разрушенную смальту с поверхности, переклеить фрагменты мозаики на стенах.