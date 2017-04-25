Реставрацию фонтана «Рыбки» оценили в 241,2 тысячи сомов

«Бишкекводоканал» выделил 241,2 тысячи сомов на реставрацию фонтанного комплекса «Рыбки». Об этом сообщил портал государственных закупок.

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«Бишкекводоканал» объявил повторный тендер на проведение работ. В первый раз никто не подал заявки. В связи с этим муниципальное предприятие изменило метод закупок с одноэтапного на прямое заключение договора.

Закупающая организация может провести прямую закупку, если проводимые конкурсы признали несостоявшимися и повторное проведение конкурса с учетом пересмотренных требований конкурсной документации не привело к заключению договора. Однако тендер объявлялся лишь один раз.

Реставраторам предстоит вырубить разрушенную смальту с поверхности, переклеить фрагменты мозаики на стенах.