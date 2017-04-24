Мамбеталиев vs Турдукулов. Адвокаты экс-телохранителя обжаловали приговор

Адвокаты экс-телохранителя президента Эркина Мамбеталиева обжаловали приговор Первомайского районного суда Бишкека по иску против Адиля Турдукулова. Об этом он сообщил ИА «24.kg».
Первомайский районный суд обязал главу Комитета по защите слова Адиля Турдукулова выплатить экс-телохранителю президента Эркину Мамбеталиеву 50 тысяч сомов и опровергнуть два поста в социальных сетях. Сумма иска составляла 5 миллионов сомов.
Отметим, в 2008 году Верховный суд КР приговорил Эркина Мамбеталиева к пожизненному заключению. «Мы просили предоставить это решение, потому что свои посты в соцсетях я писал, опираясь на него. Но суд оставил вопрос открытым. Естественно, сторона истца против. И меня обвинили в том, что я умышленно затягиваю процесс. Но я попросил время для сбора доказательств виновности оппонента, чтобы разъяснить суду, по какой причине я писал посты», — пояснил Адиль Турдукулов.