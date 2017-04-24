Правительство с 2018 года будет выделять семеноводческим хозяйствам дотации

Семеноводческие хозяйства с 2018 года ежегодно будут получать от правительства 155 миллионов сомов в виде дотаций. Об этом на заседании аграрного комитета Жогорку Кенеша сказал вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, правительство также рассматривает вопрос выделения дотаций племенным хозяйствам.

По словам Мухамметкалыя Абулгазиева, в 2016 году 80 тысяч голов крупного рогатого скота и 20 тысяч мелкого рогатого скота было получено от породистых животных.

«За 2016 год рост крупного рогатого скота превысил 1 миллион 527 тысяч голов и составил 2,4 процента. Рост овец, коз превысил 6 миллионов голов и составил 1,6 процента, а численность лошадей составила 467 тысяч голов», — сказал вице-премьер-министр.