14:16
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Общество

Производителей энергии от возобновляемых источников хотят освободить от налогов

Производителей энергии, полученной от возобновляемых источников, хотят освободить от налогов. Законопроект разработали депутаты Жогорку Кенеша.

В закон предлагают внести пункт, касающийся производителей электрической и тепловой энергии, газа и возобновляемого топлива в газообразном состоянии, жидкого биологического топлива, полученных в результате использования возобновляемых источников энергии. Их освободят от налога на прибыль в течение пяти лет с момента получения прибыли.

Преференции распространяются на вновь вводимые объекты с использованием возобновляемых источников энергии, а также реконструируемые с заменой более 50 процентов балансовой стоимости существующих сооружений и основного генерирующего оборудования.

Депутаты предлагают технологическое оборудование (комплектующие и запасные части), используемое в производстве или приеме, преобразовании, аккумулировании и передаче энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, освобождать от таможенных пошлин. Кроме того, при импорте предусмотрено освобождение от уплаты НДС.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50326/
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
КР использует возобновляемые источники энергии менее чем на 1 процент. Для изменений разработан законопроект
Октябрь Абдукаимов: Из-за недобросовестных импортеров Кыргызстан ежемесячно недополучал 200 миллионов сомов налогов
Михаил Халитов: В будущем подоходный налог должен оставаться в местном бюджете
В Кыргызстане предлагают маркировать пиво акцизными марками
От лифтов до тележек: оборудование, ввозимое Нацбанком Кыргызстана, предлагается освободить от НДС
В Кыргызстане предлагают убрать налоги и социальные отчисления за стажеров
Минэкономики КР предлагает запретить выезд из страны должникам по налогам
Правительство Кыргызстана выступает за отмену бумажных счетов-фактур НДС для предпринимателей
Полпреду правительства в Таласской области напомнили о плохих сборах налогов и платежей в 2014 году
ГНС: За неуплату налога на движимое имущество 762 машины поставлены на штрафстоянку
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
В&nbsp;русскоязычных школах будут вести уроки на&nbsp;кыргызском В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Обвиняемым в&nbsp;попытке захвата власти в&nbsp;Кыргызстане дали по&nbsp;20, 12 и&nbsp;4 года Обвиняемым в попытке захвата власти в Кыргызстане дали по 20, 12 и 4 года
Бизнес
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда