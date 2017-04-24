Сегодня со столичной железнодорожной станции «Пишпек II» тронулся пригородный поезд, следующий по маршруту Бишкек — Кара-Балта.

Скромные проводы

Ранним утром 24 апреля на станции безлюдно. Пассажиры, прибывшие рейсом Бишкек — Мерке, быстро растворились, и станция вновь опустела.

На краю перрона стоят несколько солидных мужчин и журналисты. Все они пришли посмотреть, как отправится в путь новый рейс, открытый на время ремонта автодороги Бишкек — Кара-Балта. Предполагается, что он должен разгрузить пассажиропоток между индустриальной Кара-Балтой и столицей.

Как сказал генеральный директор Госпредприятия «НК «Кыргыз темир жолу» Алмазбек Ногойбаев, идея принадлежит депутатам ЖК.

«На заседании они спросили премьера, как перевозить людей во время реабилитации дороги. Премьер-министр дал поручение, и вот запускаем поезд», — рассказал глава железных дорог.

Первые пассажиры

Первый рейс из столицы в столицу индустриальную отходил в 8.30. И первыми пассажирами стали руководство предприятия и несколько журналистов, потому как настоящих пассажиров в буквальном смысле раз-два и обчелся.

«Конечно, это удобно, и цена за проезд очень даже приемлемая», — поделилась своми первыми впечатлениями пассажирка по имени Надежда. На вопрос, как она узнала о новом рейсе, ответила, что от отца, который по профессии железнодорожник. По ее словам, теперь до Сокулука она будет ездить только поездом.

Как отметил Алмазбек Ногойбаев, рейс новый, пилотный, и главное, что поезд тронулся.

«Если будет спрос, мы можем подключить до десяти вагонов», — пояснил глава компании.

Цена вопроса

По его словам, рейс открыт исключительно для удобства граждан, и вопрос о прибыли не стоит.

«Пассажирские поезда убыточны. Чтобы была рентабельность, нужно поднимать цену на билеты, но это тяжело для населения. Убытки будеми перекрывать грузовыми поездами. И дотация, наверное, будет», — сказал Алмазбек Ногойбаев.

Стоимость билета до Кара-Балты — 26 сомов, до Беловодского — 17, до города Шопокова — 9 сомов.

Если принять во внимание, что основной поток идет из Кара-Балты в сторону столицы ранним утром, то время отправления рейса неудобное.

К примеру, от станции «Кара-Балта» поезд отходит в 10.30 и в 14.45, а из Бишкека туда в 8.30 и 12.41. Время в пути — 1 час 20 минут.

На вопрос, как быть тем гражданам, которым нужно рано приехать в Бишкек, железнодорожники объяснили, что уже 30 лет курсирует поезд Бишкек — Мерке, который прибывает в столицу в 7.31 и отъезжает в 17.31.

Однако, как сообщил Алмазбек Ногойбаев, если будут обращения, они готовы пересмотреть для удобства пассажиров время отправления.

Пользуясь случаем, глава железнодорожной компании напомнил, что ежедневно курсирует поезд Бишкек — Токмак, утром и вечером. А также летом к туристическому сезону по традиции откроют рейс Бишкек — Балыкчи.