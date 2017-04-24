13:12
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Общество

Академия наук Кыргызстана отказалась проводить экспертизу слова «сасык»

Национальная академия наук Кыргызстана отказалась проводить экспертизу слова «сасык». Соответствующее ходатайство подавали ранее юристы, представляющие интересы президента Алмазбека Атамбаева. В академии пояснили, что нет лингвистов-экспертов. Объяснение НАН КР направила в суд, где рассматривается иск «Ата Мекена» к главе государства.

Социалисты обвиняют президента в оскорблении и клевете. Как сообщил ИА «24.kg» адвокат партии Канатбек Азиз, в НАН КР нет отдела для дачи лингвистико-филологической оценки, потому что он переведен в Министерство юстиции.

«Мы подали жалобу на определение суда о проведении этой экспертизы в Бишкекский горсуд. В течение 10 дней она должна быть рассмотрена. Наш суд пока приостановлен», — пояснил Канатбек Азиз.

Напомним, социалисты обратились в суд, потребовав от Алмазбека Атамбаева извинений за то, что он назвал «Ата Мекен» вонючей партией, а их лидера Омурбека Текебаева — мародером. Однако представитель президента в суде отметила, что Алмазбек Атамбаев не оскорблял и не обзывал ни «Ата Мекен», ни Омурбека Текебаева.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50310/
просмотров: 829
Версия для печати
Материалы по теме
Родственникам погибших в селе Арсланбап окажут материальную помощь
Суд по иску «Ата Мекена» к президенту страны продолжится сегодня
Омурбек Текебаев останется под стражей до 25 мая
Сегодня в рубрике «Официально»
Дуйшенкул Чотонов останется под стражей до 25 мая
Генпрокуратура в 2016 году возбудила 30 уголовных дел по действиям нотариусов
Правозащитники судятся с ГКНБ Кыргызстана
Фонд госимущества объяснил, почему забирает у Наримана Тюлеева SapatCom
В Кыргызстане озабочены законопроектом о судебно-экспертной деятельности
В Бишкеке из общежития Госцирка выселяют людей
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
В&nbsp;русскоязычных школах будут вести уроки на&nbsp;кыргызском В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Обвиняемым в&nbsp;попытке захвата власти в&nbsp;Кыргызстане дали по&nbsp;20, 12 и&nbsp;4 года Обвиняемым в попытке захвата власти в Кыргызстане дали по 20, 12 и 4 года
Бизнес
Оператор О! сделал Интернет в&nbsp;сети Turkcell по&nbsp;1 сому за&nbsp;мегабайт Оператор О! сделал Интернет в сети Turkcell по 1 сому за мегабайт
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда