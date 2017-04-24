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Общество

Премьер раскритиковал деятельность Государственной страховой организации

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня на селекторном совещании раскритиковал деятельность Государственной страховой организации по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций.

Глава правительства подчеркнул, что ГСО в неполной мере выполняет функцию по снижению нагрузки на республиканский бюджет по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, поддержке пострадавших и восстановлению их жилья.

«В регионах страны жители практически ничего не знают о деятельности Госстраха и об условиях страхования. Ведется слабая информационная кампания по повышению осведомленности населения о преимуществах страхования жилья. Наблюдается неслаженная работа совместно с органами местного самоуправления», — цитируют Жээнбекова в пресс-службе.

За полтора года деятельности ГСО заключила только 4 тысячи 638 договоров по обязательному страхованию жилья.

Председатель правления ГСО Бакыт Жумашев отметил, что в регионах республики работает 7 филиалов ОАО, заключены агентские соглашения с рядом коммерческих банков.

За I квартал 2017 года, по его данным, выплаты получили три страхователя на общую сумму 133 тысячи сомов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50300/
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