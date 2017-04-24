Запустить «Безопасный город» требуют от президента Кыргызстана

Запустить проект «Безопасный город» требуют от президента, спикера и премьер-министра Кыргызстана. Петиция опубликована на сайте change.org.

«В Бишкеке снова сбили двух школьников. Дети отлетели на десятки метров, а водитель скрылся. Оказалось, что подозреваемый в автонаезде два года назад уже сбил насмерть человека. Почему этот человек был на свободе и не понес наказание? Почему мы так напуганы за жизнь наших детей и близких?» — написали активисты.

В 2016 году в ДТП погибло 128 детей, а за 10 лет — более тысячи. Количество ДТП, в которых пострадали дети, за год увеличилось на 10 процентов.

«Людей теряем, как на войне, а власть бездействует. Да, мы, граждане, тоже виноваты в этом. Мы перестали требовать от государства выполнения своей главной функции — обеспечения безопасности людей. При этом посчитали, что обеспечивать безопасность чиновников кортежами и перекрытием дорог — это нормально», — говорится в петиции.

Ее авторы напоминают: 1 августа 2016 года Алмазбек Атамбаев заявил, что лично займется тем, чтобы вопрос «Безопасного города» решался на более высоком уровне, чем МВД. С тех пор прошло 8 месяцев.

«Мы не можем больше ждать новых обещаний, выборов или даже раскаяния. Мы требуем в течение шести месяцев запустить проект «Безопасный город», в частности, работу камер видеофиксации нарушения ПДД на улицах городов Бишкека и Оша (для начала). До конца первого месяца выберите компанию для установки, интеграции и обслуживания камер видеофиксации нарушений. До конца шестого месяца камеры должны полностью, а не в пилотном режиме, работать по всей стране. Это позволит штрафовать нарушителей и приучит водителей к правилам», — отметили активисты.

Это не требует денег из бюджета, поскольку и местные, и иностранные компании выражали желание взяться за это дело. Некоторые из них заверяют, что могут инвестировать до 50 миллионов евро, но им нужна ваша политическая воля. А ее нет. Авторы петиции

Кроме того, они требуют объявить о конкурсном наборе абсолютно новой Патрульной полиции; обеспечить прозрачную выдачу водительских прав; решить вопрос ответственности чиновников.

«Мы оставляем вопрос отставки министра внутренних дел КР и вице-премьера по силовому блоку на их и вашей совести. Мы не понимаем, почему министр до сих пор открыто не заявил о своей программе по внедрению реформ в системе Патрульной милиции и органах внутренних дел в целом», — отмечено в петиции.

В настоящее время петицию подписали более 170 человек.