Иммунизации: почему имамы поддерживают медиков

Фото ИА «24.kg». Аписа Кушбакеева

О том, как люди защищают себя от особо опасных инфекций, чем грозит отказ от иммунизации, и почему имамы стали поддерживать медиков,рассказала врач высшей категории с 40-летним стажем работы, кандидат медицинских наук, заместитель директора ЦСМ № 19 по педиатрии Аписа Кушбакеева.

— Каждую весну — с 24 по 30 апреля — по инициативе Всемирной организации здравоохранения в странах Европы и СНГ проводится Неделя иммунизации. Бишкек к этой акции присоединился в 2007 году.

Задача медиков — в очередной раз напомнить, что прививки обеспечивают людям защиту от большинства инфекционных заболеваний.

В Кыргызстане при плановой иммунизации жителей защищают вакцинами от 9 тяжелых болезней, которые, если не принимать мер защиты, протекают тяжело и приводят в инвалидности и смерти: дифтерии, столбняка, кори, полиомиелита, краснухи, гепатита В, коклюша, туберкулеза и паротита.

Это так называемые управляемые инфекции. Их можно избежать, если вовремя делать необходимые прививки. Напоминаем, что проводятся они бесплатно в ближайшем прививочном пункте.

— А есть еще и неуправляемые инфекции?

— Да. Это различные респираторные инфекции, они идут каждый год волнообразно. Например, грипп.

Первую вакцинацию произвел в 1796 году английский врач Э.Дхеннер. Он привил коровью оспу нескольким пациентам. В 1977 году зарегистрирован последний случай оспы.

— Чьи вакцины предпочтительнее использовать?

— В Кыргызстан поступают вакцины разных производителей. Я бы отдала предпочтение российским, но с точки зрения цены, индийские дешевле. Европейские вакцины стоят дорого, но обладают хорошим качеством.

Выбор остается за Минздравом, в частности, за департаментом лекарственного обеспечения и республиканской СЭЗ.

— На основании чего они делают заказ?

— На основании национального календаря прививок. Его составляет республиканский центр санэпиднадзора с учетом прогнозируемого количества.

— К сожалению, в последнее десятилетие наметилась негативная тенденция отказов от вакцинации. Это опасно?

— Очень. Самый большой процент отказников составляют те граждане, которые делают это по религиозным убеждениям. В последнее время имамы начали поддерживать врачей, но в этом плане нам предстоит еще очень большая работа.

Результатом таких отказов в 2015 года стала вспышка кори в Бишкеке и Чуйской области. Пришлось проводить подчищающую иммунизацию: выявлять по квартирам и домам отказников, уговаривать делать прививки.

Педиатрам приходится бороться с волной негатива, невежества, агрессии. А это очень непростая работа. Пока вынуждены признать, что снижения количества отказов по республике нет.

— Где ситуация сложнее — в столице или в регионах?

— В регионах врачи имеют очень весомый авторитет, а вот столичные жители порой черпают информацию из СМИ, где рассказывается о каком-либо несчастном случае, и на этом основании делают ложные выводы и безответственно перечеркивают весь опыт иммунизации.

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Но есть и положительные моменты. Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который приходится на 24 марта, наши врачи беседовали с имамами, рассказывали им о пользе иммунизации. И в своей пятничной проповеди в этот же день имам сказал о пользе вакцинации.

Как видим, контакт с религиозными авторитетами дает положительный результат.

В Пакистане в результате вспышки полиомиелита свыше 10 тысяч детей стали инвалидами. Когда их показали главному имаму страны, он был настолько поражен, что издал фетву о необходимости прививать детей.

— Назовите группы риска, которым необходимо делать те или иные прививки.

— Людям, работа которых подразумевает длительное пребывание на свежем воздухе, надо делать прививки против клещевого энцефалита. Работники сельского хозяйства должны вакцинироваться не только против столбняка, но и против всех зоонозных заболеваний. Людям с ослабленной иммунной системой рекомендуем прививки против гриппа. А если вы собираетесь посетить экзотические страны, узнайте, против каких заболеваний надо сделать прививки.

— С каким заболеванием в Кыргызстане не удается справиться?

— С туберкулезом.

К сожалению, в республике растет число больных, страдающих лекарственно устойчивой формой этого заболевания. И что самое опасное — среди детей.

Неделя иммунизации призвана обратить особое внимание и на эту проблему.

— А есть безусловные достижения в отечественной иммунизации?

— Конечно. Напомню, что Кыргызстан — страна свободная от полиомиелита. Фиксируются лишь единичные случаи в среде мигрантов из Афганистана или Таджикистана. Благодаря вакцинации у нас также нет дифтерии, нет крупных вспышек этой инфекции. Ситуация в нашей республике лучше, чем в некоторых странах региона.

Нам есть чем гордиться. В 1993 году я была на стажировке в США, в штате Калифорния. И признаюсь, американские врачи были удивлены тем, что мы умудряемся наблюдать пациентов от рождения до самой смерти. Они берут на вооружение лучшую в мире систему советского здравоохранения, которую нам в 1990 годы все-таки удалось частично сохранить.

— Что бы вы хотели сказать властям?

— Что в стране не работает закон о защите прав врача. Документ есть, а системы наказания за его нарушение нет.

Наши врачи и медсестры в жару и в холод посещают пациентов на дому, пешком обходят свои немалые участки и нередко принимают на себя агрессивные выпады пациентов.

Я бы хотела сказать слово в защиту наших врачей, подавляющее большинство которых на первичном уровне составляют женщины.

— А пациентам?

— Не пренебрегайте возможностью, которую вам предоставляет наша медицина: бесплатно защитить себя и своих детей от особо опасных инфекций и тем самым избежать инвалидности.