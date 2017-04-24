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Общество

Состояние раненного в перестрелке в Хабаровске кыргызстанца стабилизировалось

Раненного в перестрелке в Хабаровске кыргызстанца Таланта Жумаева переведут в палату. Его состояние стабилизировалось. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МИД Кыргызстана.

По их данным, сегодня почетный консул КР в Хабаровске навестил Жумаева в больнице. По словам врачей, его состояние стабильное, завтра его переведут в обычную палату.

В Хабаровск прилетели родственники кыргызстанца — отец и сестра.

21 апреля хабаровчанин Антон Конев, попрощавшись в соцсетях с друзьями и знакомыми, отправился в стрелковый клуб, где тренировался. Там он убил охранника, похитил оружие, а потом совершил нападение на приемную регионального управления ФСБ.

В итоге жертвами Конева, которому не исполнилось и 18 лет, стали три человека, в том числе офицер ФСБ. Сам стрелок также погиб в перестрелке. Талант Жумаев находился в приемной ФСБ, куда его пригласили в качестве переводчика.

В спецслужбах отметили, что, по предварительным данным, молодой человек был связан с одной из местных неонацистских группировок.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50275/
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