Состояние раненного в перестрелке в Хабаровске кыргызстанца стабилизировалось

Раненного в перестрелке в Хабаровске кыргызстанца Таланта Жумаева переведут в палату. Его состояние стабилизировалось. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МИД Кыргызстана.

По их данным, сегодня почетный консул КР в Хабаровске навестил Жумаева в больнице. По словам врачей, его состояние стабильное, завтра его переведут в обычную палату.

В Хабаровск прилетели родственники кыргызстанца — отец и сестра.

21 апреля хабаровчанин Антон Конев, попрощавшись в соцсетях с друзьями и знакомыми, отправился в стрелковый клуб, где тренировался. Там он убил охранника, похитил оружие, а потом совершил нападение на приемную регионального управления ФСБ.

В итоге жертвами Конева, которому не исполнилось и 18 лет, стали три человека, в том числе офицер ФСБ. Сам стрелок также погиб в перестрелке. Талант Жумаев находился в приемной ФСБ, куда его пригласили в качестве переводчика.

В спецслужбах отметили, что, по предварительным данным, молодой человек был связан с одной из местных неонацистских группировок.