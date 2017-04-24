За пять лет Глобальный фонд выделил Кыргызстану $125 миллионов

В Минздраве заслушали отчет о деятельности Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Кыргызстане, сообщил пресс-центр ведомства.

За последние пять лет фонд выделил республике $125 миллионов 316,1 тысячи. Из них сумма грантов на 2016–2017 годы составляет $20 миллионов 833,9 тысячи.

Распределяемые через ПРООН средства идут на диагностику и лечение всех форм туберкулеза, включая его тяжелые и устойчивые формы (МЛУ/ШЛУ-ТБ); на профилактику ВИЧ-инфекции и программы, направленные на ключевые группы населения (лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией), диагностику, лечение и уход; на программный менеджмент.

Основными получателями грантов Глобального фонда в КР в 2003–2010 годах были Республиканский центр «СПИД», Национальный центр фтизиатрии и Департамент санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава КР. С 2011 года по настоящее время основным получателем грантов являются ПРООН и 45 организаций-субполучателей.

В 2014 году решением Странового координационного комитета основным получателем грантов определен Минздрав КР. Этот вопрос в данное время находится на стадии реализации. Для начала ведомство должно выполнить ряд условий.

Начало исполнения Минздравом КР функций основного получателя грантов намечено по плану на 1 января 2018 года.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев попросил Глобальный фонд предоставить более развернутый отчет об использовании грантовых средств 45 организациями-субполучателями. «Граждане Кыргызстана вправе знать, насколько эффективно и рационально расходуются эти средства и какие конкретные результаты достигнуты в оказании помощи ключевым группам», — отметил он.