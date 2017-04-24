Студенты КРСУ стали победителями международной олимпиады по медицине катастроф

Студенты Кыргызско-Российского Славянского университета стали победителями международной олимпиады по медицине катастроф. Об этом ИА «24.kg» сообщил декан медицинского факультета вуза, профессор Анэс Зарифьян.
По его словам, профессиональное состязание проходило в Российском научно-исследовательском медицинском университете имени Н.Пирогова и собрало 26 команд из России, Украины, Туркмении и Кыргызстана. Участвовали в олимпиаде в основном студенты старших курсов.
Кыргызстан представляли студенты третьего курса медфака КРСУ Роман Степашкин, Кирилл Болбачан и Яна Колышкина. К олимпиаде их готовил заведующий кафедрой экстремальной медицины полковник Аскербек Идирисов.
Как отметил Анэс Зарифьян, это далеко не первый успех «славян» в новом году. Ранее медфаковцы стали победителями III Всероссийской школы по детской хирургии, которая проходила в Екатеринбурге. Затем заняли второе место на Международной олимпиаде по морфологии и латинскому языку в Новосибирске и оказались первыми в конкурсе, организованном КГМА в честь 90-летия академика М.Миррахимова.
Сейчас студенты медфака КРСУ готовятся к поездке в Барнаул на III Сибирскую студенческую олимпиаду по урологии.