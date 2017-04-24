Студенты КРСУ стали победителями международной олимпиады по медицине катастроф

Студенты Кыргызско-Российского Славянского университета стали победителями международной олимпиады по медицине катастроф. Об этом ИА «24.kg» сообщил декан медицинского факультета вуза, профессор Анэс Зарифьян.

По его словам, профессиональное состязание проходило в Российском научно-исследовательском медицинском университете имени Н.Пирогова и собрало 26 команд из России, Украины, Туркмении и Кыргызстана. Участвовали в олимпиаде в основном студенты старших курсов.

Кыргызстан представляли студенты третьего курса медфака КРСУ Роман Степашкин, Кирилл Болбачан и Яна Колышкина. К олимпиаде их готовил заведующий кафедрой экстремальной медицины полковник Аскербек Идирисов.

По словам преподавателей, нашим студентам пришлось демонстрировать практические навыки по оказанию неотложной медицинской помощи на новых, не знакомых им ранее современных тренажерах. Но они показали слаженную грамотную работу, заслужив в итоге диплом I степени и оставив позади 25 других команд, включая москвичей — хозяев олимпиады.

Как отметил Анэс Зарифьян, это далеко не первый успех «славян» в новом году. Ранее медфаковцы стали победителями III Всероссийской школы по детской хирургии, которая проходила в Екатеринбурге. Затем заняли второе место на Международной олимпиаде по морфологии и латинскому языку в Новосибирске и оказались первыми в конкурсе, организованном КГМА в честь 90-летия академика М.Миррахимова.

Сейчас студенты медфака КРСУ готовятся к поездке в Барнаул на III Сибирскую студенческую олимпиаду по урологии.