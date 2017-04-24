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Общество

Зачинщик массовой драки школьников в Каинды лежит в больнице

Зачинщик массовой драки школьников в Каинды лежит в больнице. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

В ведомстве напомнили, что в результате драки в больницу госпитализировали двух несовершеннолетних, у одного из них порез бедра. Их уже выписали из больницы.

«А зачинщик в настоящее время находится в больнице, чтобы его не задержали. Но ему уже 18 лет, поэтому в любом случае он будет привлечен к уголовной ответственности», — подчеркнули в министерстве.

В объяснительной зачинщик написал, что его братишку несколько месяцев назад обидел какой-то парень. Поэтому он решил защитить честь обиженного. У него при себе оказался нож.

После драки возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50268/
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