Суд по иску «Ата Мекена» к президенту страны продолжится сегодня

Суд по иску партии «Ата Мекен» к президенту Алмазбеку Атамбаеву продолжится сегодня после месячного перерыва. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист политической организации Канатбек Азиз. Напомним, социалисты обвинили главу государства в оскорблении.

По его словам, лингвистическая экспертиза завершена, и адвокаты партии готовят кассационную жалобу. «Сторона ответчиков не понимает, что в слове «сасык» оскорбительного», — отметил Канатбек Азиз.

Напомним, социалисты обратились в суд, потребовав от Алмазбека Атамбаева извинений за то, что он назвал «Ата Мекен» вонючей партией, а их лидера Омурбека Текебаева — мародером. Однако представитель президента в суде отметила, что Алмазбек Атамбаев не оскорблял и не обзывал ни «Ата Мекен», ни Омурбека Текебаева.