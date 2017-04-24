11:17
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Общество

Суд по иску «Ата Мекена» к президенту страны продолжится сегодня

Суд по иску партии «Ата Мекен» к президенту Алмазбеку Атамбаеву продолжится сегодня после месячного перерыва. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист политической организации Канатбек Азиз. Напомним, социалисты обвинили главу государства в оскорблении.

По его словам, лингвистическая экспертиза завершена, и адвокаты партии готовят кассационную жалобу. «Сторона ответчиков не понимает, что в слове «сасык» оскорбительного», — отметил Канатбек Азиз.

Напомним, социалисты обратились в суд, потребовав от Алмазбека Атамбаева извинений за то, что он назвал «Ата Мекен» вонючей партией, а их лидера Омурбека Текебаева — мародером. Однако представитель президента в суде отметила, что Алмазбек Атамбаев не оскорблял и не обзывал ни «Ата Мекен», ни Омурбека Текебаева.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50260/
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Текебаев останется под стражей до 25 мая
Дуйшенкул Чотонов останется под стражей до 25 мая
Правозащитники судятся с ГКНБ Кыргызстана
Фонд госимущества объяснил, почему забирает у Наримана Тюлеева SapatCom
В Кыргызстане озабочены законопроектом о судебно-экспертной деятельности
В Бишкеке из общежития Госцирка выселяют людей
ГКНБ просит суд продлить Омурбеку Текебаеву содержание под стражей
Адвокат не знает, когда продолжится суд по делу экс-начальника ДПС
Азиза Абдирасулова заявила, что Максата Кунакунова пытали
Наталья Никитенко обвинила Анвара Артыкова во лжи
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
В&nbsp;русскоязычных школах будут вести уроки на&nbsp;кыргызском В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Обвиняемым в&nbsp;попытке захвата власти в&nbsp;Кыргызстане дали по&nbsp;20, 12 и&nbsp;4 года Обвиняемым в попытке захвата власти в Кыргызстане дали по 20, 12 и 4 года
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!