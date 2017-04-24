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Общество

Один из сбитых в Бишкеке «Мерседесом» школьников остается в коме

Один из сбитых в Бишкеке «Мерседесом» школьников остается в коме. Об этом ИА «24.kg» сообщили в третьей детской больнице.

По словам медиков, второй пострадавший в сознании. Все необходимое лечение мальчики получают.

Напомним, 21 апреля в ДТП пострадали два школьника. У одного из них ушиб головного мозга, закрытый чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости (под вопросом), тупая травма живота, разрыв органов брюшной полости (под вопросом), ушибленные ссадины лица и правой кисти.

У второго мальчика ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом обеих костей левой голени, шейного отдела позвоночника (под вопросом), тупая травма живота, разрыв органов брюшной полости (под вопросом), ушибленная рваная рана верхней трети левого бедра.

Водителя, сбившего школьников, арестовали на время следствия. Выяснилось, что он уже был виновником смертельного ДТП.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50259/
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