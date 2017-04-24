Дорога в Бооме будет перекрыта: продолжается принудительный спуск камней

Дорога в Боомском ущелье сегодня и в ближайшие дни будет перекрыта: продолжается принудительный спуск камней. Об этом сообщило Государственное предприятие «Кыргыз темир жолу».

Уточняется, что для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 24 по 28 апреля силами железнодорожников будут продолжены работы по принудительному спуску камней на 122-й километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

Боомское ущелье в эти дни с 9.00 до 15.00 будут периодически перекрывать для автотранспорта.

Однако при накоплении более 30–40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится для пропуска машин.