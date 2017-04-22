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Общество

В Бишкеке виновник наезда на двух школьников арестован на время следствия

В Бишкеке виновник наезда на двух школьников арестован на время следствия. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД.

По данным ведомства, сегодня Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и вынес решение о мере пресечения Мирлану Ажибекову, 1988 года рождения. Он подозревается в совершении преступления. Напомним, накануне на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на Mercedes сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся с места ДТП.

В столице был введен план «Перехват». Иномарку спустя несколько часов после ЧП нашли брошенной.

Mercedes С200, государственный номер 08КG382AAF, темно-синего цвета, 1999 года выпуска, как установили органы милиции, зарегистрирована на Руслана Ажибекова, 1992 года рождения. За рулем во время совершения наезда на детей был его родной брат — Мирлан, 1988 года рождения. Ранее он работал таксистом. Вчера поздно вечером его задержали.

В Бишкекском СИЗО-1 Мирлан Ажибеков проведет два месяца — все время следствия.

Сбивший детей Мирлан Ажибеков, как выяснилось, ранее уже совершил наезд со смертельным исходом.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50251/
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