Доллар в Кыргызстане падает, но эксперты предлагают не радоваться

В Кыргызстане доллар неожиданно начал терять позиции, которые завоевал еще осенью 2016 года. Но эксперты считают, что такое поведение «американца» понятно и закономерно.

Хронология падения

Все началось в конце марта, когда доллар за неделю подешевел сразу на 20 тыйынов. Но тогда мало кто мог подумать, что в апреле падение продолжится.

На пресс-конференции председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов сообщил, что за первый квартал сом укрепился по отношению к доллару на полпроцента. При этом ситуацию на валютном рынке он охарактеризовал как стабильную, ведь в марте НБ КР ни разу не проводил интервенций.

«Курсообразование в Кыргызстане определяется спросом и предложением. Если идет снижение курса доллара, значит, большого спроса на иностранную валюту нет. Надо принимать во внимание и сезонный фактор. Те, кто хотел, продал доллары, закупил ГСМ, нужное оборудование и семена для весенних полевых работ», — отметил Толкунбек Абдыгулов.

Курс доллара США

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В первых числа апреля доллар в Кыргызстане подешевел почти на 1 сом — до 68,5 сома. Но падение продолжилось. К середине месяца курс покупки доллара в обменных пунктах столицы опустился до 67,2 сома. За неделю американская валюта подешевела еще на сом.

Это вынудило Нацбанк впервые за три месяца провести интервенцию. При этом доллары на валютном рынке регулятор покупал впервые с сентября 2016 года. Но и это не остановило падение курса.

Сегодня доллар опустился до 66,5–67,4 сома, несмотря на то что Нацбанк провел вторую за месяц интервенцию, чтобы сгладить резкие колебания курса.

Во всем виноват ЕАЭС

Эксперты не видят в происходящем на валютном рынке ничего сверхъестественного. Они отмечают, что нынешнее понижение курса доллара закономерно. В республике наблюдается валютное перенасыщение.

«У нас все больше сокращается импорт из Китая. Ведь после вхождения в Евразийский экономический союз устанавливаются более высокие тарифы на импорт из третьих стран. Оказывает влияние экономический кризис, снижается уровень потребления, постепенно растет инфляция», — прокомментировал ситуацию доктор экономических наук Айылчы Сарыбаев.

Сейчас у нас преобладает экспорт, а не импорт. В результате интерес к доллару падает. Айылчы Сарыбаев

При этом экономист призвал не беспокоиться. Такое положение вещей временное. К тому же Национальный банк Кыргызстана в состоянии контролировать ситуацию и не допускать резких скачков курса валют.

«С другой стороны, чем выше будет экспортный потенциал страны, тем выше и долларовое насыщение. И это хорошо. Кроме того, увеличивается доля взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС. И это тоже будет влиять на соотношение доллара и сома», — прогнозирует Айылчы Сарыбаев.

Экономист Кубанычбек Идинов согласен с коллегой. Он связывает нынешнее падение валюты отчасти с тем, что эксперты начали критиковать власти за курс доллара.

«Это неправильно, когда в России доллар падает, а у нас держится. Ведь 70 процентов торговых операций ведется в рублях. К тому же в целом идет процесс стабилизации после глобальных кризисов, которые прошли в Казахстане и России. Сейчас там намечается рост экономики в 1–2 процента», — говорит Кубанычбек Идинов.

В ближайшее время курс доллара будет держаться на отметке 67–68 сомов, но к середине года может опуститься до 65. Кубанычбек Идинов

Падение перед взлетом?

Правда, иностранные аналитики не столь оптимистичны в прогнозах относительно будущего соотношения валют стран СНГ к доллару. Они уверены, что нынешнее укрепление временное. А в будущем нас ожидает стресс.

«Во втором квартале 2017 года валюты стран СНГ могут оказаться под давлением, если ФРС США не откажется от идей ужесточения денежно-кредитной политики. После провала голосования по реформе здравоохранения в США очевидна нехватка поддержки Дональда Трампа в Конгрессе. Поскольку вероятность скорого запуска обещанных фискальных стимулов сократилась, у регулятора нет необходимости далее повышать ставку высокими темпами. В то же время негативным фактором может стать падение цен на сырьевых рынках», — спрогнозировал ситуацию украинскому агентству «Сегодня.ua» ведущий эксперт группы компаний ForexClub Андрей Шевчишин.

Похожего мнения придерживаются и эксперты Евразийского банка развития. Доллар в Кыргызстане в ближайшие годы будет дорожать, и по итогам 2019 года его среднее значение может составить 76,5 сома. Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом обзоре экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР).

А как у соседей?

Что ни говори, но в условиях евразийской интеграции Кыргызстану нужно следить за тем, что происходит в странах-партнерах. В том числе и на валютном рынке. В России, например, американская валюта тоже теряет в цене. Причем дешевеет она не только по отношению к рублю.

За последние две недели курс доллара снизился к ведущим мировым валютам на 1,4–1,8 процента.

«Трамп выразил недовольство сильным долларом, который мешает развитию экономики США, отметив, что ему нравится политика низких ставок. Это приводит к снижению курса доллара и росту котировок золота», — заявил младший портфельный управляющий GHP Group Алена Николаева, сообщило издание «Коммерсант».

При этом в России опасаются, что на валютном рынке страны «надулся пузырь». Его разрыв может вызвать резкое падение рубля и, как следствие, дестабилизацию экономики.

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«Снижение инфляции в России связано не с политикой ЦБ и Минфина по ограничению денежного спроса, а лишь со стабилизацией курса рубля. Причем главным ресурсом поддержания курса стал приток инвесторов, играющих на разнице процентных ставок в различных странах (керри-трейдеров), который «активно и почти искусственно, удержанием ключевой ставки, поддерживается Центробанком», считают эксперты Института экономики роста имени Столыпина», — написал портал «Банки.ру».

Схожая ситуация и в Казахстане. По крайней мере, об этом в интервью «Капитал.kz» заявил директор консалтинговой компании Ulagat Consulting Group Марат Каирленов. По его мнению, пока в Казахстане нет валютного кризиса, однако дисбаланс в экономике накапливается.

«Сегодня для спекулятивного капитала в стране созданы все условия: стабильная цена на нефть, высокая базовая ставка в 11 процентов, относительно стабильный курс тенге. Однако приток иностранного капитала и ревальвация имеют и свою опасность, ведь как только инвесторы почувствуют, что цена на нефть может упасть, начнется их отток и бегство. Это неминуемо приведет к обвалу тенге», — считает экономист.