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Общество

В Бишкеке новобранцы Национальной гвардии присягнули Ата-Мекену

Сегодня на площади Победы в Бишкеке новобранцы Национальной гвардии принесли присягу. Благо, после дождливой ночи погода позволила военнослужащим провести традиционное и значимое мероприятие.

Как рассказал гвардии полковник Национальной гвардии Алмаз Бейшеев, сегодня на площадь пришли 120 молодых бойцов войсковой части № 708. Но отметил, что гаврдейцы не всегда приводят солдат к присяге на площади Победы.

«Следующее торжество пройдет в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» 29 апреля и 6 мая, есть части Нацгвардии и на юге республики», — рассказал Алмаз Бейшеев.

Он отметил, что проблем с набором новобранцев у них нет. Несмотря на то, что у гвардии жесткие требования: рост не ниже 175 сантиметров, крепкое здоровье, боец должен быть из хорошей семьи, и дополнительный плюс — если молодой человек имеет какую-либо узкую специальность, которая пригодится в армии.

«Когда я говорю «хорошая семья», то не имею в виду ее материальное состояние. Это та семья, которая дала хорошее воспитание сыну», — отметил офицер.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50225/
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