В Бишкеке новобранцы Национальной гвардии присягнули Ата-Мекену

Сегодня на площади Победы в Бишкеке новобранцы Национальной гвардии принесли присягу. Благо, после дождливой ночи погода позволила военнослужащим провести традиционное и значимое мероприятие.
Как рассказал гвардии полковник Национальной гвардии Алмаз Бейшеев, сегодня на площадь пришли 120 молодых бойцов войсковой части № 708. Но отметил, что гаврдейцы не всегда приводят солдат к присяге на площади Победы.
«Следующее торжество пройдет в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» 29 апреля и 6 мая, есть части Нацгвардии и на юге республики», — рассказал Алмаз Бейшеев.
Он отметил, что проблем с набором новобранцев у них нет. Несмотря на то, что у гвардии жесткие требования: рост не ниже
«Когда я говорю «хорошая семья», то не имею в виду ее материальное состояние. Это та семья, которая дала хорошее воспитание сыну», — отметил офицер.