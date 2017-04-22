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Общество

Заказчиком теракта в Питере назвали уроженца Кыргызстана, воюющего в Сирии

Предполагаемым заказчиком теракта в метро Санкт-Петербурга является полевой командир под псевдонимом Абу Салах аль-Узбеки, уроженец Кыргызстана. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пока его настоящее имя сотрудники силовых структур не раскрывают. Выходец из города Оша Абу Салах аль-Узбеки возглавляет подразделение боевиков «Таухид валь-Джихад», которые сражаются в Сирии. Сейчас следователи проверяют его причастность к взрыву в метро Петербурга в качестве заказчика, отметили собеседники издания.

О биографии Абу Салаха аль-Узбеки поведал «Газете.ru» еще один уроженец Оша — Исломжон Захидов. В феврале его приговорили к семи годам колонии за участие в деятельности террористической организации и прохождение обучения для ведения террористической деятельности.

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Его адвокат Юрий Виноградов рассказал, что отец Захидова был знаком с Абу Салахом аль-Узбеки. Предприниматель Захидов-старший часто возил товар своей фирмы из Москвы на «Газели», а предполагаемый заказчик теракта жил в Петербурге и работал водителем.

Захидову-старшему он представился как Абу Салах. Издание отмечает, что они «сдружились» и отец Захидова оплатил Абу Салаху обучение на сумму $2 тысячи в иорданском медресе.

После Абу Салах аль-Узбеки поехал в Сирию, где стал эмиром и полевым командиром. «Когда же Абу Салах стал в Сирии эмиром и большим полевым командиром, Захидов-старший стал одним из его ближайших помощников», — цитирует издание Юрия Виноградова.

Ранее о том, что ФСБ установила личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, заявил директор ведомства Александр Бортников. Конкретное имя он не назвал.

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Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что «Таухид валь-Джихад» может быть причастна к теракту в Петерубрге. Газета отмечала, что предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов мог совершить теракт, попав под влияние террористической группировки.

В качестве организаторов и посредников, по версии следствия, выступили еще два уроженца Кыргызстана — братья Аброр и Акрам Азимовы. Они оба задержаны сотрудниками ФСБ.

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля. По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. В теракте погибли 16 человек, в том числе и террорист. Около 50 человек пострадали.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50212/
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