Состояние школьников, сбитых «Мерседесом», тяжелое

Состояние двух школьников, пострадавших от автонаезда «Мерседеса» на улице Чапаева, тяжелое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана.

Отмечено, что в диагнозе пациентов указан ушиб головного мозга. Их обследование продолжается, проводятся все необходимые диагностические и медицинские процедуры. Детей уже осмотрели хирург и травматолог. Сейчас производится осмотр врачом-неврологом.

«По предварительным заключениям, дети не нуждаются в оперативном вмешательстве или искусственной вентиляции легких. Все необходимое для оказания им медицинской помощи в больнице имеется», — прокомментировали в Минздраве.

Напомним, сегодня в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся. По информации Станции скорой помощи, у обоих тяжелая черепно-мозговая травма, а у одного и перелом основания черепа. Их доставили в отделение реанимации третьей детской больницы.

Позже удалось выяснить, что машина принадлежит Р.Ажибекову. А управлял ею его ближайший родственник. Машину он бросил за городом. С мужчиной сейчас ведут переговоры родственники, чтобы он пришел в милицию с повинной. В пограничные и правоохранительные органы направлена ориентировка на виновника ДТП.