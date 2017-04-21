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Общество

Омурбек Текебаев останется под стражей до 25 мая

Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 25 мая, как и экс-министр ЧС Дуйшенкул Чотонов. Такое решение приняла сегодня выездная коллегия Первомайского суда, удовлетворив тем самым прошение следствия.

Депутату сегодня официально предъявлено обвинение. На основании собранных следствием доказательств депутату Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову вменяется коррупция.

Уголовное дело возбудили 25 февраля. На следующий день политиков задержали. В отношении обвиняемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50200/
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