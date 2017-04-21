В небольшой канадской деревне наплыв туристов. Все любуются айсбергами

В небольшой канадской деревне Ферриленд на острове Ньюфаундленд небывалый наплыв туристов. Люди приехали посмотреть на проплывающие мимо огромные айсберги. Об этом сообщила «Медуза».

По ее данным, плывущие айсберги жители деревни наблюдают каждый год. Но в этом их особенно много. По «аллее айсбергов» прошло уже около шестисот ледяных глыб. Хотя за весь прошлый сезон, который длится до конца сентября, прошло 687.

Например, возле рыбацкой деревни Ферриленд появился гигантский айсберг и несколько глыб поменьше. Туда уже приехали сотни туристов, которые выкладывают фотографии в Инстаграм.

Публикация от Chelsey Lawrence Photography (@chelseylawrencephotography) Апр 12 2017 в 6:15 PDT

An iceberg can stop you in your tracks and leave you in awe. #icebergsnl Публикация от Kaelam Power (@kaelampower) Апр 19 2017 в 7:41 PDT