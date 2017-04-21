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Общество

Водитель, сбивший школьников, предположительно работал в службе такси

Водитель «Мерседеса», сбивший сегодня двух школьников, предположительно работал в одной из служб такси Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что 25-летний Р.Ажибеков уже где-то бросил автомобиль, на котором совершил ДТП. На связь с ним сейчас пытаются выйти родственники и друзья. Они хотят уговорить его прийти в милицию с повинной. Однако он пока на связь не выходил. Все навигаторы, которые есть у водителей такси и которые могли бы помочь определить его местонахождение, отключены.

«Сейчас план «Перехват» для сотрудников Управления патрульной милиции будет сниматься, потому что автомобиль и личность водителя уже установлены. Но ориентировки на виновника ДТП дадут на все пограничные участки и правоохранительным органам», — прокомментировал собеседник агентства.

Напомним, сегодня в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних школьников и скрылся. По информации Станции скорой помощи, у обоих мальчишек тяжелая черепно-мозговая травма, а у одного и перелом основания черепа. Их доставили в отделение реанимации третьей детской больницы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50195/
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