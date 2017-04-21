США передали более 130 тысяч книг для детских библиотек Кыргызстана

На праздновании Всемирного дня книги в Бишкеке посол США Шейла Гуолтни объявила о том, что американцы передали более 130 тысяч книг для 80 детских библиотек Кыргызстана. Об этом сообщили в Посольстве США в КР.

По их данным, каждая библиотека получит набор из 1 тысячи 639 книг со сказками, рассказами, загадками и стихами. USAID и Министерство образования и науки КР совместно отобрали более 230 наименований книг на кыргызском языке.

В декабре 2016 года США через проект USAID «Читаем вместе» передали более 250 тысяч книг для государственных начальных школ страны.