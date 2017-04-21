Глава Минобразования о сокращении учителей и школьной программе

Более половины населения Кыргызстана, наверное, связано с системой образования. Только в школах насчитывается более миллиона учеников, плюс учащиеся в системе профобразования, а еще их родители и педагоги. Поэтому вопросов в этой области немало. Сегодня министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева рассказала журналистам о том, как обстоят дела и какие грядут изменения.

С самых маленьких

Одна из главных проблем дошкольного образования — недостаток детских садов. Из 1 тысячи 691 существовавшего в республике в 1990-х годах детского сада к 2010-му осталось всего 694. Охват дошкольным образованием в 2010-м составлял всего 9–10 процентов. За шесть лет этот показатель удалось довести до 22 процентов.

Сейчас в стране действует около 1,5 тысячи детских садов благодаря возврату незаконно приватизированных и проданных детсадов и открытию альтернативных дошкольных учреждений.

Все дети должны иметь равные стартовые возможности при поступлении в школу. В КР введена программа предшкольной подготовки детей в возрасте 5,5–7 лет. Охват практически стопроцентный.

Школьные вопросы

Главная проблема школьного образования — несоответствие его содержания запросам современного общества, нехватка учебных и методических материалов, недостаточно высокая квалификация учителей.

«В Финляндии (которую Кудайбердиева посетила в марте 2017-го), к примеру, вообще отменены любые формы оценки знаний учащихся, зато постоянно проводятся различные срезы знаний, которые позволяют понять проблемы и решить, куда направить свои усилия. Мы работаем над созданием национальной системы оценивания образовательных достижений школьников, просим предусмотреть средства на его проведение», — сообщила министр.

В следующем учебном году также планируется ввести новую систему оценки деятельности школ и их руководителей. В последние десять лет такую оценку никто не проводил.

«Все знают, сколько претензий предъявляется к директорам школ, заведующим детсадами. Возникает вопрос, как это будет проводиться. Мы отходим от комиссионных проверок, в результате которых принимали только административные меры воздействия. Четкие критерии оценки будут скоро известны и опубликованы на нашем сайте», — отметила глава Минобразования.

Про учебники и предметы

Постепенно в Кыргызстане планируют вводить аренду учебников. «Это не новое решение. Такая система очень успешно работала в 2000-е годы в течение десяти лет. Это практикуется и в соседних государствах. Каждая школа будет иметь свой счет, с которого невозможно будет снять деньги на какие-то другие цели, кроме заказа и закупки учебников», — сказала Гульмира Кудайбердиева.

В новом учебном году в школах начиная с пятого класса увеличат часы на изучение иностранных языков и информатики. Часы по информатике сначала планировали увеличить за счет трудового обучения, но потом пришли к мнению, что трудовое воспитание нужно оставить. Поэтому сокращать часы по другим предметам не будут.

Кроме того, в течение следующего года разработают предложения по изменению базисного учебного плана, предполагающие интеграцию ряда предметов. Создана большая рабочая группа, которая подумает, как снизить нагрузку на детей, но при этом дать им знания, которые в первую очередь нужны в жизни.

У всех детей есть доступ к информации, есть телефоны, планшеты, и нам важно, чтобы учителя научили ребят использовать эти знания в дальнейшем. Гульмира Кудайбердиева

«Правительство не ставит перед нами цель сократить учителей, чтобы сэкономить какие-то средства, — подчеркнула министр. — Объединение предметов, конечно, ведет к сокращению определенной части работников. Но из высвободившихся педагогов министерство предлагает подготовить педагогов-воспитателей. Есть хороший опыт — турецкий, российский, где есть институт тьюторства. Предлагаем вводить его в 5-9-х классах. У учеников переходный возраст, когда больше всего проблем с правонарушениями, суицидами».

Учителей тоже научат

Положение об аттестации школьных педагогов приняли в 2016 году. Чиновники обещали, что те, кому будут присваивать категории, смогут получать доплату от тысячи до трех тысяч сомов. Финансы даже предусмотрели. Позже Кудайбердиева заявляла, что всех учителей обяжут пройти аттестацию и получить категорию. Однако с какого периода — до сих пор непонятно.

Признаюсь, что после поездки в Финляндию мы предложили отложить аттестацию на три года. Сначала проведем повышение квалификации учителей, научим их тому, чего мы от них хотим. Гульмира Кудайбердиева

К системе повышения квалификации чиновники призывают присоединиться и высшие учебные заведения, потому что своих ресурсов «им не хватит».

Вузов много, кадров мало

«Система высшего образования не выполняет самой главной функции, которая на нее возложена: обеспечение страны квалифицированными кадрами. Вузов много, но в то же время отмечается недостаток квалифицированных кадров на рынке труда», — констатировала Гульмира Кудайбердиева.

За последние годы, по ее словам, вырос интерес к среднему профобразованию, контингент учащихся увеличился в два раза — до 90 тысяч.

По информации Министерства труда и социального развития, в ближайшее время на внутреннем рынке труда две трети рабочих мест будут требовать наличия начального и среднего профобразования и только одна треть — высшего.

С этого учебного года Минобразования внедряет методику отслеживания трудоустройства выпускников вузов, их будут анкетировать на последнем курсе обучения и через год после окончания университета.

Науки нет?

«Вузовская наука в Кыргызстане практически отсутствует, нет университетских научных школ, нет механизмов привлечения студентов к научной работе, очень низкая академическая репутация», — подчеркнула министр.

«В целом система организации науки требует совершенно новых подходов. Принята концепция ее реформы. Целый ряд законопроектов находится на рассмотрении парламента. Первые шаги уже приняты. Создан уполномоченный госорган — департамент науки при Минобразования. Науку надо выносить на более высокий уровень. Мы предложили создать при правительстве отдельный орган для этого», — резюмировала Гульмира Кудайбердиева.