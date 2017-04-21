В Бишкеке пройдет вечер памяти к 100-летию поэта Мидина Алыбаева

По ее данным, вечер состоится в Доме-музее литературы и искусства имени Токтогула. В нем примут участие сын поэта Медер Алыбаев, писатели, деятели культуры.
Мидин Алыбаев родился 12 марта 1917 года в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области. Известен как один из лучших поэтов-сатириков. Свидетельством тому является ряд сатирических сборников «Акчуч», «Мидин». Он автор ряда рассказов, сказок, очерков и фельетонов. Поэт является одним из лучших переводчиков на кыргызский язык произведений А.Пушкина и М.Лермонтова.
Начало в 10.00 по адресу: Бишкек, ул. Токтогула, 109.