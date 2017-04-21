Предприниматели недовольны тем, что не могут открыть бизнес на трассе Бишкек — Кара-Балта. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

Жители сел Новопавловка и Военно-Антоновка обращаются к правительству Кыргызстана, Министерству транспорта и дорог, органам архитектуры с просьбой изучить вопрос о прилегающих к трассе участках.

В распоряжении правительства КР от 26 мая 2014 года № 181-р говорится о необходимости приостановить отвод земельных участков и выдачу разрешений на строительство, реконструкцию, перепрофилирование и перепланировку капитальных объектов, а также объектов облегченного типа, в том числе рекламных конструкций, вдоль трасс Бишкек — Кара-Балта и Маданият — Джалал-Абад.

«Уже три года жители этих сел не могут построить или открыть бизнес на своих законных участках. Если ремонт дороги будет длиться еще три года и распоряжение будет иметь силу, а участок трассы в Новопавловке и Военно-Антоновке не будут ремонтировать, почему жители должны быть ущемлены в своих конституционных правах на пользование частной собственностью? Просьба исключить из постановления территорию трассы с 9-го по 15-й километр , где не будет реконструкции, и дать возможность организовывать законный бизнес», — говорится в обращении.