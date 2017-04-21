FuckUp по-нашему, по-бишкекски

Что такое FuckUp? Знатоки языка Шекспира, блеснув познаниями, воскликнут: «Да это же провал!» А как рассказать о постигшей тебя неудаче? Правильно! Без стеснения, с улыбкой и пожеланиями окружающим не повторять твоих ошибок. Как говорится, умный учится на своих промахах, а мудрый — на чужих.

Вчера в Бишкеке прошел своеобразный мастер-класс от энтузиастов, желающих поделиться с ближними опытом собственных фиаско. Мероприятие так и называлось — FuckUp Night.

«Недавно Гарвардский бизнес-обзор обнародовал результаты исследования, — рассказали организаторы. — Оказалось, что истории успеха ничему не учат, а вот истории провалов, напротив, вдохновляют, обучают, подвигают к действиям».

Концепция FuckUp Nights зародилась в Мексике в 2012 году. Сегодня такие мероприятия проводят в 200 городах 70 стран мира.

«Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает», — гласит слоган мероприятия. Бишкекский FuckUp Night организуют Курс «Предприниматель» и Исследовательский центр CAFMI.

Слушателей собрали, что характерно, в кукольном театре «Тунгуч». Под прицелами софитов на сцену первым вышел ведущий «Ретро FM» и по совместительству бизнесмен Борис Глобус.

Он рассказал, как выбрать себе партнера по бизнесу, не впасть в депрессию или запой после потери денег, нажитых непосильным трудом. Но сразу предупредил: единого для всех рецепта нет. Главное, по его мнению, иметь чутье, а оно приходит с опытом, и посоветовал в наш суматошный XXI век долго не думать, а действовать по наитию.

Борис рекомендовал начинающим предпринимателям при ведении совместного бизнеса продумать пути отхода, причем безболезненного, как для себя, так и для потенциального друга по бизнес-интересам.

Глобуса за столь емкую, но содержательную лекцию аудитория благодарила бурными аплодисментами. Но шквал оваций и одобрительные выкрики «Красавчик! Качай!» сорвал любимец поклонников streetdance не только Кыргызстана, но и всего СНГ и Европы Атай Омурзаков. Он прошел на сцену с продюсером Дарикой Асылбашевой.

Дарика без обиняков рассказала о провале фестиваля «Я — танцор!». В 2013 году, к примеру, злую шутку с организаторами сыграла погода. В день фестиваля хлынул дождь и резко похолодало, а в 2012-м подвели спонсоры. Просто кинули.

«В социальном плане это был очень нужный и важный проект, но мы ничего не заработали и понесли убытки. Однако я очень благодарна Атаю за его преданность делу, энтузиазм, талант», — сказала Дарика Асылбашева, признав, однако, что не сразу поверила в юное дарование.

«Когда Атай пришел ко мне и попросил, чтоб я его продюсировала, я хотела отказаться вначале. Он мне не показал видео. У него ничего не было. Тогда я попросила его станцевать вживую, и он выступил с танцем на дне рождения моего ребенка. Вы знаете, никто не понял его», — смеясь, рассказала Дарика.

Сам Атай Омурзаков сказал, что главное — верить в себя и дело, которым болеешь. «Вы знаете, когда я тренировался дома, у меня не было даже зеркала в полный рост, и я мог видеть только свое лицо. Так вот, танцуя, я смотрел в это зеркало и видел полный зал людей, яркие огни, вспышки софитов, и когда в Праге мое имя назвали как победителя конкурса, я понял, что видел уже все это там, в далеком Караколе, в маленьком зеркале. Главное, верить в себя. Почему название фестиваля — «Я — танцор!»? Это своего рода утверждение. Оно говорит о том, что ты веришь в свое дело. Пусть мы не заработали денег, потеряли даже больше, чем могли, но в социальном плане, считаю, выиграли», — заявил Атай.

Но уйти просто так, не порадовав соотечественников танцем, он не смог. Правда, сразу предупредил, что может продемонстрировать завораживающие гибкие движения человека-паука только, как он выразился, «верхней частью», ибо травмировал ногу, играя в футбол. «Да, футбол — это моя слабость», — смущаясь, произнес танцор, чем вызвал одобрительное «ух ты!» присутствующих на FuckApp болельщиков.

А вот Каниет Осмонканов — в отличие от более удачливых и предприимчивых предшественников — не стал стесняться и сразу признался публике, что он лузер. Каниет с удовольствием рассказал, как провалил курсы предпринимательства и первый миллион так и не заработал.

«Чем я только не торговал! Пытался даже палатки-сауны продавать. Но это оказалось никому не нужно. Я вообще, честно говоря, думал, что эти курсы предпринимательства — лохотрон. Очень удивился, когда мне позвонил человек по имени Данияр и настойчиво приглашал прийти», — рассказал Каниет Осмонканов.

Молодой человек оказался не безнадежен, и предпринимательская жилка забила, когда он напоролся на приятеля, торгующего аккумуляторами для авто. Так, знания Каниета в маркетинге, помноженные на нежную привязанность его друга к зарядным устройствам, родили небольшое предприятие с устойчивым доходом.

После выступления некогда неудачных, но теперь успешных и продвинутых бизнесменов стартовала неофициальная часть, где присутствующие уже в неформальной обстановке могли обменяться опытом в сфере ведения бизнеса, наладить контакты и любезно предложить услуги новичкам.

Напомним, ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия и проекта «На пределе».