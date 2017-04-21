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Общество

В Сургуте уроженец Кыргызстана из-за ошибки не может получить документы

В Сургуте уроженец Кыргызстана из-за ошибки не может получить документы. Об этом сообщил сайт ТРК «Сургутинтерновости».

По его данным, в редакцию обратился сургутянин Дмитрий Перетятько. В сентябре он вышел из мест лишения свободы. И у него нет паспорта: при освобождении ему выдали только справку, без документов.

В 1993 году он переехал из Кыргызстана в Россию. «Паспорт украли почти сразу», — рассказал мужчина журналистам. Думал, проживет и без документов. Потом было несколько судимостей.

Я не могу ни прописаться, ни зарегистрироваться. Ничего не могу. Ни полиса страхового получить, ни медуслуг. Не могу расписаться с любимой женщиной.

Дмитрий Перетятько

Журналисты решили выяснить, почему Дмитрию отказывают в оформлении основного документа, удостоверяющего личность.

«У данного осужденного, когда он поступил в учреждение, в судебных документах допустили небольшую ошибку, то есть опечатку. Он значился гражданином РФ. Соответственно, сотрудники отдела специального учета сделали запрос, суд вынес решение, что это ошибочно. Его признали как лицо без гражданства», — рассказала старший инспектор группы спецучета отдела безопасности УФСИН России по ХМАО-Югре Ольга Отшамова.

По закону невозможно выдать человеку паспорт гражданина России, если у него нет гражданства, сообщили в ведомстве.

Как сообщили в ТРК, по закону оформить гражданство России Дмитрий сможет только после того, как будет погашена судимость. В его случае это произойдет через 8 лет. «Выхода, получается, два: либо обратиться в Посольство Кыргызстана, возвращаться на родину и делать документы там, либо продолжать жить в России без паспорта», — отметили в ТРК.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50157/
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