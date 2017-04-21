Между жильцами общежития Госцирка и милиционерами произошла стычка

Между жильцами общежития Госцирка, расположенного в Бишкеке по адресу: Жумабека, 119, и милиционерами произошла стычка.

Сотрудники правоохранительных органов без разрешения входят в комнаты и насильно вытаскивают из них людей. Отовсюду слышны крики женщин и плач детей.

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По словам жильцов, ранее в этих комнатах обитали проститутки, и если людей выселят отсюда, то проституция возобновится.

Однако, как рассказала ИА «24.kg» присутствующая на месте пресс-секретарь судебного департамента при Верховном суде КР Назира Сагыналиева, жители добровольно готовы освободить жилье.

«Сегодня судоисполнители Свердловского района города Бишкека исполняют решение суда. Жители хотят освободить комнаты добровольно, несмотря на то, Токтайым Уметалиева препятствует этому и провоцирует их на конфликт», — заявила представитель судебного департамента.

Со своей стороны правозащитник Токтайым Уметалиева говорит, что защищает права жителей общежития.

На месте присутствуют около 20 сотрудников правоохранительных органов.