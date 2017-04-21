Правозащитники судятся с ГКНБ Кыргызстана

Представители правозащитного движения «Бир дуйно» судятся с ГКНБ Кыргызстана. Процесс по иску организации о защите чести и достоинства назначен на 24 апреля в Первомайском районом суде Бишкека. Об этом сообщает само НПО.

Напомним, 24 января отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР распространил пресс-релиз, где говорилось о задержании А. Ш. Сообщалось, что у него дома в ходе обыска обнаружено и изъято большое количество DVD-дисков с призывами к свержению конституционного строя в КР.

«При обыске в доме подследственного обнаружены материалы, имеющие к деятельности НПО «Бир-дуйно». В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий представители данной неправительственной организации во время задержания А.Ш. осуществили сбор местного населения, для воспрепятствования обыска по месту жительства и пытались спровоцировать конфликтную ситуацию», — сообщал ГКНБ.

Как отмечают в «Бир дуйно», этот пресс-релиз опубликовали все интернет-сайты Кыргызстана и даже за рубежом. Сами правозащитники дали опровержение. Однако они намерены отстаивать свои интересы в судебной инстанции

«Мы считаем, что пресс-релиз ГКНБ продиктован исключительным намерением причинить вред, опорочить честь и достоинство правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан», поскольку никакого отношения к указанным в пресс-релизе сведениям о воспрепятствовании обыску и сбору местного населения наши сотрудники не имели и не имеют», — пояснили гражданские активисты.

Они также направили заявление омбудсмену с просьбой отреагировать на нарушения со стороны ГКНБ.

В ГКНБ пока не комментируют эти обвинения правозащитников.