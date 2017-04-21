Кыргызстан может стать лидером в Центральной Азии по «устойчивым закупкам»

«Кыргызстан может стать лидером среди стран Центральной Азии, внедряющих метод «устойчивых закупок», — об этом на международной конференции «Эффективное управление госзакупками-2017» сообщила эксперт в данной области в СНГ и Европе Елена Шадрина.

По ее словам, в мире существует три тренда закупок — электронный, метод устойчивых закупок и развитие инноваций через государственные закупки.

Объем госзакупок в Кыргызстане составляет примерно 40 процентов бюджета государства. За прошлый год состоялось около 504 тысяч госзакупок. Зарегистрировано 3 тысячи 95 закупающих организаций и 13,5 тысячи поставщиков.

«Метод устойчивых закупок успешно внедряется в Молдове, Украине, Беларуси, в Китае и Японии. В России массового явления нет, но в рамках государственного заказа с правительством Москвы разрабатываются инструменты для его внедрения. Самыми продвинутыми странами в данном направлении являются Шотландия, Великобритания, ряд не самых развитых стран Южной Америки. Но мы обратили внимание, что среди них нет ни одной страны Центральной Азии. Кыргызстан может стать лидером в регионе», — рассказала эксперт по закупкам.

Елена Шадрина подчеркнула, что для внедрения данного метода в Кыргызстане есть все необходимое — технологии, массовая поддержка доноров, законодательство страны, не запрещающее внесения дополнительных экологических и социальных критериев в тендерные документы, не влияющие на стоимость закупки. Нужны лишь желание и политическая воля, без последней очень сложно что-то внедрять на государственном уровне.

«Государство — самый крупный покупатель на рынке, а спрос рождает предложение. И если помимо цены, качества запрашивают экологическую составляющую, то рынок будет это предоставлять. Нужно понимать, что госзакупки — механизм, через который государство реализует свою стратегию», — резюмировала Елена Шадрина.