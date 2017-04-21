Правительство Кыргызстана не ответило, сколько денег получат жители Дачи СУ

Правительство Кыргызстана не может ответить, какую компенсацию получат жители поселка Дачи СУ, пострадавшие в результате крушения турецкого самолета 16 января. Вопрос подняли сегодня на заседании фракции «Ата Мекен».

Депутат Садык Шер-Нияз раскритиковал кабинет министров.

«Вы прикрываетесь общими словами. Некоторые компании в США до $600 тысяч платят пострадавшим. Жители Дачи Су не покупали билеты на самолет и не хотели рисковать жизнью. Они мирно спали. У вас нет интереса в расследовании. Груз оценили в $36 миллионов. Как вы думаете, во сколько жизни людей оценят? Нам дали $600 тысяч. Выходит, это груз бесценный, а не жизни», — сказал он.

Министр транспорта и дорог ответил, что комиссия работает над выплатой компенсаций. Сумма будет известна после обсуждений.