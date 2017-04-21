15:05
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Общество

Правительство Кыргызстана не ответило, сколько денег получат жители Дачи СУ

Правительство Кыргызстана не может ответить, какую компенсацию получат жители поселка Дачи СУ, пострадавшие в результате крушения турецкого самолета 16 января. Вопрос подняли сегодня на заседании фракции «Ата Мекен».

Депутат Садык Шер-Нияз раскритиковал кабинет министров.

«Вы прикрываетесь общими словами. Некоторые компании в США до $600 тысяч платят пострадавшим. Жители Дачи Су не покупали билеты на самолет и не хотели рисковать жизнью. Они мирно спали. У вас нет интереса в расследовании. Груз оценили в $36 миллионов. Как вы думаете, во сколько жизни людей оценят? Нам дали $600 тысяч. Выходит, это груз бесценный, а не жизни», — сказал он.

Министр транспорта и дорог ответил, что комиссия работает над выплатой компенсаций. Сумма будет известна после обсуждений.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50128/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Пострадавшие из-за крушения «Боинга-747» оформляют документы на компенсации
Крушение «Боинга-747». Правительство согласовало выплату компенсаций
Крушение «Боинга-747». МЧС уверяет, что собранные деньги в сохранности
Крушение «Боинга-747». Турецкая авиакомпания перевела часть компенсации
В Кыргызстане вновь открыли спецсчет для пострадавших от катастрофы «Боинга»
Крушение «Боинга-747». Готов предварительный отчет МАК
Предложения о распределении денег для пострадавших в селе Дачи СУ не одобрили
Крушение «Боинга-747». Переселять жителей Дачи СУ не будут
Крушение «Боинга». Жители села Дачи СУ все-таки вышли на митинг
Крушение «Боинга-747». Чиновники пока не знают, когда начнут выдавать деньги
Популярные новости
Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не&nbsp;отвлекать внимание от&nbsp;своего кредита Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не отвлекать внимание от своего кредита
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
Бизнес
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети