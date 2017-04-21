В Кыргызстане введена ответственность за отказ на адвокатский запрос

Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Закон «Об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», Кодекс КР об административной ответственности). Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата президента КР.

По его данным, документ нацелен на улучшение «эффективности деятельности адвокатов при осуществлении защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина».

Документом сокращен срок рассмотрения адвокатского запроса с одного месяца до 14 рабочих дней, установлена административная ответственность за неправомерный отказ или несвоевременное предоставление запрошенной информации.

Закон принят Жогорку Кенешем 16 марта 2017 года.