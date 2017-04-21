15:05
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Общество

У стен «Белого дома» проходит митинг партии «Ата Мекен»

Сегодня у стен «Белого дома» в Бишкеке проходит митинг партии «Ата Мекен» и ее сторонников.

Читайте по теме
ГКНБ просит суд продлить Омурбеку Текебаеву содержание под стражей

По словам митингующих, люди вышли, чтобы поддержать своего лидера Омурбека Текебаева и потребовать его освобождения.

Выступая на митинге, бывший вице-спикер Жогорку Кенеша Асия Сасыкбаева поблагодарила участников акции протеста за то, что они приходят отстаивать свои убеждения, несмотря на давление.

Наш лидер не сломается, мы не сломаемся, нас не запугать.

Асия Сасыкбаева

Митинг продолжится у здания Первомайского суда в 13.00, где будет рассматриваться дело арестованного Омурбека Текебаева.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50122/
просмотров: 1185
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ просит суд продлить Омурбеку Текебаеву содержание под стражей
На площади Ала-Тоо митингуют сторонники Омурбека Текебаева
Родные задержанных сторонников Садыра Жапарова провели акцию «Сердце матери»
Пикет сторонников Садыра Жапарова начался у «Белого дома» в Бишкеке
Временная депутатская комиссия не дала оценку материалам дела по Белизу
Вылеченного Садыра Жапарова поместили в камеру с обвиняемыми в мошенничестве
Адвокат Текебаева утверждает, что дело против них практически развалилось
Адилю Турдукулову запрещено проводить митинг. Решением суда
Следствие по делу депутата Омурбека Текебаева могут продлить
Крушение «Боинга-747». Правительство согласовало выплату компенсаций
Популярные новости
Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не&nbsp;отвлекать внимание от&nbsp;своего кредита Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не отвлекать внимание от своего кредита
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
Бизнес
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети