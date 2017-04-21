У стен «Белого дома» проходит митинг партии «Ата Мекен»

Сегодня у стен «Белого дома» в Бишкеке проходит митинг партии «Ата Мекен» и ее сторонников.

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По словам митингующих, люди вышли, чтобы поддержать своего лидера Омурбека Текебаева и потребовать его освобождения.

Выступая на митинге, бывший вице-спикер Жогорку Кенеша Асия Сасыкбаева поблагодарила участников акции протеста за то, что они приходят отстаивать свои убеждения, несмотря на давление.

Наш лидер не сломается, мы не сломаемся, нас не запугать. Асия Сасыкбаева

Митинг продолжится у здания Первомайского суда в 13.00, где будет рассматриваться дело арестованного Омурбека Текебаева.