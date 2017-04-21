15:06
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Общество

Нариман Тюлеев считает, что SapatCom захватывают в обход закона

«Здание SapatCom захватывают в обход закона», — заявил журналистам экс-мэр Бишкека, комментируя решение Судебного департамента о конфискации.

По словам Наримана Тюлеева, ему сегодня в пять утра позвонила охрана и сообщила, что на место прибыли милиционеры и судебные приставы.

«Я уже третий час не могу добиться объяснений, на каком основании SapatCom конфискуют. В решении суда нет ни слова о конфискации. А бумага, которую мне показали судебные приставы, недействительна, поскольку датирована февралем 2015 года и срок ее действия 30 дней. Получается, что Фонд госкомимущества незаконно переоформил здание на третьего собственника и сейчас просто нагло отбирает его», — сказал Нариман Тюлеев.

На месте событий находятся сотрудники милиции, родственники и сторонники Наримана Тюлеева и работники SapatCom.

Ранее в МВД сообщили, что здание национализировано.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50101/
просмотров: 1008
Версия для печати
Материалы по теме
Фонд госимущества объяснил, почему забирает у Наримана Тюлеева SapatCom
Арендаторы SapatCom: Решение о выселении представлено нам неделю назад
ФУГИ передал на баланс государства здание бизнес-центра SapatCom
Нариман Тюлеев: Это захват чужого имущества, и государство заплатит
В МВД Кыргызстана прокомментировали ситуацию с SapatCom
Имущество Наримана Тюлеева конфисковано в доход государства
Популярные новости
Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не&nbsp;отвлекать внимание от&nbsp;своего кредита Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не отвлекать внимание от своего кредита
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
Бизнес
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети