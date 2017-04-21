Нариман Тюлеев считает, что SapatCom захватывают в обход закона

«Здание SapatCom захватывают в обход закона», — заявил журналистам экс-мэр Бишкека, комментируя решение Судебного департамента о конфискации.

По словам Наримана Тюлеева, ему сегодня в пять утра позвонила охрана и сообщила, что на место прибыли милиционеры и судебные приставы.

«Я уже третий час не могу добиться объяснений, на каком основании SapatCom конфискуют. В решении суда нет ни слова о конфискации. А бумага, которую мне показали судебные приставы, недействительна, поскольку датирована февралем 2015 года и срок ее действия 30 дней. Получается, что Фонд госкомимущества незаконно переоформил здание на третьего собственника и сейчас просто нагло отбирает его», — сказал Нариман Тюлеев.

На месте событий находятся сотрудники милиции, родственники и сторонники Наримана Тюлеева и работники SapatCom.

Ранее в МВД сообщили, что здание национализировано.