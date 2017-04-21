15:05
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Общество

ФУГИ передал на баланс государства здание бизнес-центра SapatCom

Фонд по управлению государственным имуществом передал на баланс государства здание бизнес-центра SapatCom. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель ведомства Болсунбек Казаков.

Ему еще не известны подробности происходящего сейчас возле бизнес-центра.

«Мы передали материалы в Финполицию. Объект находится в государственной собственности», — сказал Болсунбек Казаков.

Напомним, в бизнес-центр SapatCom примерно в 6 часов утра приехали сотрудники правоохранительных органов и без объяснений вывели всех присутствующих на улицу.

Владелец здания Нариман Тюлеев назвал «захват» здания незаконным.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50100/
просмотров: 1663
Версия для печати
Материалы по теме
Фонд госимущества объяснил, почему забирает у Наримана Тюлеева SapatCom
Арендаторы SapatCom: Решение о выселении представлено нам неделю назад
Нариман Тюлеев считает, что SapatCom захватывают в обход закона
В МВД Кыргызстана прокомментировали ситуацию с SapatCom
Арендную плату для магазина «Раритет» в Бишкеке повысили в 2,5 раза
Болсунбек Казаков: Обвинять ФУГИ в рейдерстве глупо
Железнодорожники обвиняют ФУГИ в рейдерстве
В санатории «Аврора» пояснили, на что тратят деньги по статье «прочие расходы»
Санаторий «Аврора» неэффективно тратит деньги
Частую смену руководства ФУГИ объяснили в правительстве Кыргызстана
Популярные новости
Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не&nbsp;отвлекать внимание от&nbsp;своего кредита Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не отвлекать внимание от своего кредита
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
Бизнес
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети