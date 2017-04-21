ФУГИ передал на баланс государства здание бизнес-центра SapatCom

Фонд по управлению государственным имуществом передал на баланс государства здание бизнес-центра SapatCom. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель ведомства Болсунбек Казаков.

Ему еще не известны подробности происходящего сейчас возле бизнес-центра.

«Мы передали материалы в Финполицию. Объект находится в государственной собственности», — сказал Болсунбек Казаков.

Напомним, в бизнес-центр SapatCom примерно в 6 часов утра приехали сотрудники правоохранительных органов и без объяснений вывели всех присутствующих на улицу.

Владелец здания Нариман Тюлеев назвал «захват» здания незаконным.