В МВД Кыргызстана прокомментировали ситуацию с SapatCom

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана ИА «24.kg» пояснили, что здание SapatCom национализировано. Сейчас там работают судебные приставы.

В ведомстве отмечают, что никакого рейдерского захвата не происходит. Сотрудники милиции находятся в здании компании для охраны общественного порядка.

Очевидцы жалуются, что из здания вывели сотрудников всех офисов, которые арендовали здесь помещения, и фактически парализовали работу.

Сейчас на месте событий находятся представители ГУВД Бишкека, сотрудники SapatCom и владелец здания — бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев.