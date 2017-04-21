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Общество

В МВД Кыргызстана прокомментировали ситуацию с SapatCom

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана ИА «24.kg» пояснили, что здание SapatCom национализировано. Сейчас там работают судебные приставы.

В ведомстве отмечают, что никакого рейдерского захвата не происходит. Сотрудники милиции находятся в здании компании для охраны общественного порядка.

Очевидцы жалуются, что из здания вывели сотрудников всех офисов, которые арендовали здесь помещения, и фактически парализовали работу.

Сейчас на месте событий находятся представители ГУВД Бишкека, сотрудники SapatCom и владелец здания — бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50094/
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