Нариман Тюлеев: Это захват чужого имущества, и государство заплатит

«Это захват чужого имущества мошенническим путем. Данное решение будет оспорено в суде, и государство заплатит», — заявил сегодня Нариман Тюлеев по поводу ситуации в SapatCom.

Напомним, с утра территория вокруг здания Sapatcom на проспекте Манаса и улице Жумабека в районе Национального университет была оцеплена.

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Бывший столичный градоначальник просит правоохранительные органы дать возможность зайти в здание и забрать ценные вещи.

В свою очередь правоохранители ссылаются на документ, зарегистрированный в Государственной регистрационной службе, согласно чему выдан госакт на данный участок земли. Стражи порядка предлагают оспорить перерегистрацию в судебном порядке.