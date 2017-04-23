Топ-5 книг от премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова

Сегодня героем нашей постоянной рубрики стал глава кабинета министров Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Его топ-5 настольных книг — о политике и мировом порядке. Он читает произведения отечественных писателей, а также интересуется зарубежными авторами.
Главное качество, отличающее человека от животного, -сознание. Айтматов показывает, чтобы стать человеком, недостаточно просто жить и удовлетворять свои первичные потребности. Человек формирует себя всю жизнь, осознавая свое предназначение на земле, обязанности перед детьми и предками.
В книге четко прослеживается, что такие понятия, как добро и зло, совесть и долг, определяют смысл жизни.Сооронбай Жээнбеков
В романе память рассматривается как высшая, непреходящая ценность, многогранная по своей сути, означающая любовь человека к родной земле, родному языку и природе, что в целом символизирует нерасторжимую связь времен.
Книгу можно прочитать здесь.
Когда размышляешь об истории и о будущем разных народов, невозможно обойти произведения русского историка Льва Гумилева. Как у того или иного народа возникает мечта, идея, консолидирующая общество, когда энергетика лидеров ведет его к будущему, как возникает и угасает пассионарность народа — эти вопросы волнуют все народы, ищущие свое место в истории.
Гумилев, как тонкий исследователь, убедительно пишет о качественных изменениях жизни народов. Одни смогли резко улучшить свое благосостояние, другие не смогли воспользоваться предоставленным историей шансом на возвышение и потерялись в перипетиях истории.Сооронбай Жээнбеков
Народ пассионарен, если осознает свою миссию в глобальном историческом процессе. Размышляя над этими вопросами, можно найти много полезного в книгах Гумилева.
Одну из работ Льва Гумилева «Конец и вновь начало», полюбившуюся премьер-министру Кыргызстана, можно прочитать здесь.
Эта книга состоит из текстов выступлений по американскому радио Франклина Делано Рузвельта в годы его президентства (1933–1945).
Этот период истории США характерен тяжелым, затяжным кризисом, который получил название «Великая депрессия», и выходом из него благодаря новым методам и смелым действиям президента. Неслучайно никогда в США ни один политический деятель не избирался на столь высокий пост четыре срока подряд.
Книга дает много идей для политических деятелей, которые могут вызвать размышления о дне сегодняшнем и будущем.Сооронбай Жээнбеков
Немало бесед посвящено Второй мировой войне, рождению антигитлеровской коалиции против фашизма. Президент неоднократно говорил о мужестве и стойкости советских войск и советского солдата.
Прочитать книгу можно здесь.
Этот роман повествует о бурных и сложных исторических событиях в период вхождения Кыргызстана в состав царской империи.
Жестокие междоусобные распри, кровавая борьба за власть раздирали Кокандское ханство, в состав которого входили земли кыргызов. Личные судьбы героев романа органически переплетены с судьбой всего народа.
Наиболее удачные страницы книги связаны с изображением народного восстания, лидер которого — Исхак — трагически гибнет в борьбе.Сооронбай Жээнбеков
Книгу на кыргызском языке можно прочитать здесь.
Роман-хроника известного казахского писателя охватывает исторические события, происходившие на территории будущего Казахстана. Работа состоит из трех частей: «Заговоренный меч», «Отчаяние», «Хан Кене».
Произведение посвящено истории казахского народа. Данные книги считаются значительным явлением в казахской литературе не только потому, что они рисуют перед читателями цельную картину истории казахов: в них поставлены и разрешены общезначимые нравственные проблемы, такие как проблема мира и войны, борьбы за свободу, единения народов, они проникнуты гуманизмом.
Трилогию можно прочитать здесь.