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Общество

Братьев Азимовых финансировала террористическая организации в Турции

Братьев Азимовых — Аброра и Акрама, — задержанных ФСБ России по подозрению в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, финансировала международная террористическая организация в Турции. Об этом сообщил российский портал Vesti.ru.

По его данным, информацию сообщили в Басманном суде, определившем меру пресечения Аброру и Акраму. Там заявили, во-первых, что теракт финансировался из Турции. Во-вторых, суд арестовал десятого фигуранта дела о взрыве. Это Акрам Азимов. Его задержали накануне в Новой Москве с гранатой.

По данным следствия, именно он получал деньги от международной террористической организации из Турции и занимался оформлением фальшивых документов. А его младший брат Аброр, задержанный еще ранее, непосредственно готовил смертника, который и привел в действие взрывное устройство. До этого братья Азимовы некоторое время проживали в небольшой деревне под городом Муромом.

Напомним, накануне глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта практически установлен.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50083/
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