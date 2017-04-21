Братьев Азимовых финансировала террористическая организации в Турции

Братьев Азимовых — Аброра и Акрама, — задержанных ФСБ России по подозрению в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, финансировала международная террористическая организация в Турции. Об этом сообщил российский портал Vesti.ru.

По его данным, информацию сообщили в Басманном суде, определившем меру пресечения Аброру и Акраму. Там заявили, во-первых, что теракт финансировался из Турции. Во-вторых, суд арестовал десятого фигуранта дела о взрыве. Это Акрам Азимов. Его задержали накануне в Новой Москве с гранатой.

По данным следствия, именно он получал деньги от международной террористической организации из Турции и занимался оформлением фальшивых документов. А его младший брат Аброр, задержанный еще ранее, непосредственно готовил смертника, который и привел в действие взрывное устройство. До этого братья Азимовы некоторое время проживали в небольшой деревне под городом Муромом.

Напомним, накануне глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта практически установлен.