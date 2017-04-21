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Общество

ГКНБ просит суд продлить Омурбеку Текебаеву содержание под стражей

ГКНБ просит суд продлить Омурбеку Текебаеву содержание под стражей. Об этом ИА «24.kg» сообщила адвокат лидера «Ата Мекена» Чинара Джакупбекова.

По ее словам, вчера госкомитет подал представление в Первомайский районный суд Бишкека. «25 апреля истекает срок ареста Текебаева, и за пять дней по процедуре, если материалы не переданы в суд, следствие направляет прошение о продлении. В течение трех дней оно должно быть рассмотрено», — пояснила Чинара Джакыпова.

Она добавила, что решение по представлению ГКНБ суд примет сегодня.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50079/
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