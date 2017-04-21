ГКНБ просит суд продлить Омурбеку Текебаеву содержание под стражей. Об этом ИА «24.kg» сообщила адвокат лидера «Ата Мекена» Чинара Джакупбекова.

По ее словам, вчера госкомитет подал представление в Первомайский районный суд Бишкека. «25 апреля истекает срок ареста Текебаева, и за пять дней по процедуре, если материалы не переданы в суд, следствие направляет прошение о продлении. В течение трех дней оно должно быть рассмотрено», — пояснила Чинара Джакыпова.

Она добавила, что решение по представлению ГКНБ суд примет сегодня.