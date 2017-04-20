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Общество

Сгоревшее здание Генеральной прокуратуры мэрия Бишкека решила отремонтировать

Сгоревшее здание Генеральной прокуратуры Кыргызстана (на улице Киевской) мэрия Бишкека решила отремонтировать.

Общая площадь здания Генеральной прокуратуры составляет 4 тысячи 650 квадратных метров.

Чиновники намерены провести капитальный ремонт. Управление капитального строительства столичной мэрии сегодня объявило тендер на проведение ремонта. Городские власти готовы вложить в реконструкцию 120 миллионов сомов.

В муниципалитете настроены оптимистично и планируют полностью отремонтировать здание уже в этом году.

В бывшее здание Генпрокуратуры, не исключают чиновники, может переехать сама мэрия Бишкека либо разместиться Бишкекский городской кенеш.

7 апреля 2010 года здание ГП было сожжено. Поджог, как считают многие, совершили сами сотрудники — чтобы уничтожить материалы и уголовные дела, в том числе против оппозиции (которая сейчас находится у власти).
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50077/
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