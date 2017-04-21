Автомобили с радиацией из Японии начали дезактивировать

Автомобили с радиацией из Японии пройдут дезактивацию. Об этом сообщает Государственная таможенная служба при правительстве КР.

«Дезактивация началась с 20 апреля. Автомобили будут вывозить в пункт захоронения радиоактивных отходов в Сокулукский район для последующей дезактивации. По окончании предусматривается обследование и подписание заключения межведомственной комиссии», — говорится в сообщении ГТС КР.

После обследования обеззараженные автомобили могут быть возвращены владельцам для оформления.