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Общество

Автомобили с радиацией из Японии начали дезактивировать

Автомобили с радиацией из Японии пройдут дезактивацию. Об этом сообщает Государственная таможенная служба при правительстве КР.

«Дезактивация началась с 20 апреля. Автомобили будут вывозить в пункт захоронения радиоактивных отходов в Сокулукский район для последующей дезактивации. По окончании предусматривается обследование и подписание заключения межведомственной комиссии», — говорится в сообщении ГТС КР.

После обследования обеззараженные автомобили могут быть возвращены владельцам для оформления.

Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50075/
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