15:06
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Общество

Более 100 кыргызстанцев пострадали от пищевых отравлений за 3 месяца 2017 года

За первый квартал 2017 года по республике зарегистрировано 34 случая пищевых отравлений, в результате которых 104 человека попали в больницы. Об этом ИА «24.kg» сообщил заведующий отделом гигиены питания Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Токтогул Базарбаев.

Последний случай произошел, напомним, в Базар-Коргоне, где пострадали 35 человек. 10 апреля в Таш-Кумыре восемь человек отравились грибами. Два ребенка, по словам Базарбаева, до сих пор остаются в реанимации в тяжелом состоянии.

«В этом году был только один случай отравления в точках общепита самсами и мантами. Эти точки работали без разрешения, мы их оштрафовали и закрыли. С прошлого года мы можем проверять точки общепита без предупреждения, но только с направлением от Минэкономики. Внеплановые выезды проводим комиссионно», — сказал Токтогул Базарбаев.

В 2016 году зарегистрировано 138 случаев пищевых отравлений, 304 человека пострадали, 7 смертельных исходов.

«На местах в случае массового отравления организуют чрезвычайные комиссии, создаются эпидемиологические бригады, состоящие из врачей, санитарной службы. Они проводят подворовые обходы, выявляют пострадавших и проводят разъяснительные работы», — добавил он.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50074/
просмотров: 227
Версия для печати
Популярные новости
Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не&nbsp;отвлекать внимание от&nbsp;своего кредита Темир Сариев призвал Омурбека Бабанова не отвлекать внимание от своего кредита
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!