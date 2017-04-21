Более 100 кыргызстанцев пострадали от пищевых отравлений за 3 месяца 2017 года

За первый квартал 2017 года по республике зарегистрировано 34 случая пищевых отравлений, в результате которых 104 человека попали в больницы. Об этом ИА «24.kg» сообщил заведующий отделом гигиены питания Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Токтогул Базарбаев.

Последний случай произошел, напомним, в Базар-Коргоне, где пострадали 35 человек. 10 апреля в Таш-Кумыре восемь человек отравились грибами. Два ребенка, по словам Базарбаева, до сих пор остаются в реанимации в тяжелом состоянии.

«В этом году был только один случай отравления в точках общепита самсами и мантами. Эти точки работали без разрешения, мы их оштрафовали и закрыли. С прошлого года мы можем проверять точки общепита без предупреждения, но только с направлением от Минэкономики. Внеплановые выезды проводим комиссионно», — сказал Токтогул Базарбаев.

В 2016 году зарегистрировано 138 случаев пищевых отравлений, 304 человека пострадали, 7 смертельных исходов.

«На местах в случае массового отравления организуют чрезвычайные комиссии, создаются эпидемиологические бригады, состоящие из врачей, санитарной службы. Они проводят подворовые обходы, выявляют пострадавших и проводят разъяснительные работы», — добавил он.