Эстакадный мост построят в Бишкеке. Откроют проезд к Ала-Арчинскому ущелью

Подготовлена схема реконструкции улицы Фучика в Бишкеке. Об этом сегодня журналистам сообщил аким Ленинского района Нурдин Тынаев.
«Сейчас мы приступили к первому этапу — реконструкции отрезка Фучика от Московской до Товарной. Эта работа рассчитана до конца 2017 года. Будет полностью проложено новое дорожное полотно с установкой ирригационных сетей, тротуаров, заменой теплосетей», — сказал он.
«Далее мы планируем за счет средств китайского гранта в 2018 году начать строительство эстакадного моста, который пройдет через железную дорогу и улицу Толстого. Это даст нам возможность в дальнейшем продлить данную улицу до Баха. Это делается для разгрузки транспортного потока, который пересекает железнодорожный переезд», — добавил Нурдин Тынаев.
«В Бишкеке нет еще ни одного такого эстакадного моста. Работа очень сложная. Бишкекглавархитектура сейчас проводит расчеты, разрабатывает эскизы. На следующий год мы уже планируем приступить к его строительству», — отметил аким.
Во-вторых, это даст возможность по улице Фучика выезжать беспрепятственно в верхнюю часть города, в том числе и к Ала-Арчинскому ущелью. То есть больше не придется заезжать в центр города и проезжать через проспект Манаса. Это будет очень удобно.Нурдин Тынаев
В целом на 2017 год по Ленинскому району запланировали капремонт более 30 дорог.