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Общество

Эстакадный мост построят в Бишкеке. Откроют проезд к Ала-Арчинскому ущелью

Подготовлена схема реконструкции улицы Фучика в Бишкеке. Об этом сегодня журналистам сообщил аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

«Сейчас мы приступили к первому этапу — реконструкции отрезка Фучика от Московской до Товарной. Эта работа рассчитана до конца 2017 года. Будет полностью проложено новое дорожное полотно с установкой ирригационных сетей, тротуаров, заменой теплосетей», — сказал он.

«Далее мы планируем за счет средств китайского гранта в 2018 году начать строительство эстакадного моста, который пройдет через железную дорогу и улицу Толстого. Это даст нам возможность в дальнейшем продлить данную улицу до Баха. Это делается для разгрузки транспортного потока, который пересекает железнодорожный переезд», — добавил Нурдин Тынаев.

Во-вторых, это даст возможность по улице Фучика выезжать беспрепятственно в верхнюю часть города, в том числе и к Ала-Арчинскому ущелью. То есть больше не придется заезжать в центр города и проезжать через проспект Манаса. Это будет очень удобно.

Нурдин Тынаев
«В Бишкеке нет еще ни одного такого эстакадного моста. Работа очень сложная. Бишкекглавархитектура сейчас проводит расчеты, разрабатывает эскизы. На следующий год мы уже планируем приступить к его строительству», — отметил аким.

В целом на 2017 год по Ленинскому району запланировали капремонт более 30 дорог.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50072/
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