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Общество

Кыргызстан заинтересован в японских передовых технологиях

В рамках продвижения проекта «Таза коом» руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков встретился сегодня, 20 апреля, с вице-министром земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Такеши Мугишима, а также с руководством нескольких японских компаний.

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«В ходе встречи отмечена положительная динамика развития сотрудничества между Кыргызстаном и Японией. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в привлечении японских передовых технологий в реализацию инфраструктурных проектов, в частности в «Таза коом». Японская сторона предоставила детальную информацию о возможностях и потенциале японских компаний и реализованных проектах. Кроме того, озвучены предложения по более тесному сотрудничеству и использованию опыта и технологий указанных компаний в КР», — говорится на сайте президента.

На встрече также обсудили участие японских компаний в инвестиционной выставке, которая пройдет в июне 2017 года в рамках Международной конференции партнеров по развитию «Таза коом».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50071/
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