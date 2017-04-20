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Общество

В Кыргызстане планируют оценивать уровень владения русским и английским языками

В управлении «КЫРГЫЗТЕСТ» планируют оценивать уровень владения гражданами не только государственным языком, но и русским, и английским. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Национального центра тестирования Артур Бакиров.

Он напомнил, что с 2018 года выпускники 11-х классов будут сдавать обязательный тест на знание кыргызского языка. Такая норма заложена в национальной программе «Развитие государственного языка и совершенствование языковой политики в КР на 2014–2020 годы».

«Работа в этом направлении продвигается. Мы уже пилотировали и испытали свои инструменты, проверили знания учащихся в школах Бишкека и Чуйской области. В тестовом режиме проверяют уровень владения госязыком государственные служащие», — сказал Артур Бакиров.

«Преподавание и оценивание проходит по-разному. То, что мы делаем в КЫРГЫЗТЕСТе, отличается от того, что сегодня предлагают школы. Мы идем к тому, чтобы все это унифицировать», — отметил Артур Бакиров.

В Минобразования сообщали: по итогам реализации нацпрограммы ожидается, что уровень владения госязыком у выпускников школ с другими языками обучения будет соответствовать уровню В1 (пороговый).

Мы проводили тест для школ с русским языком обучения. Большинство учеников владеют языком на уровне В1. Но нужно иметь в виду, что больше половины учащихся русской школы — дети кыргызской национальности.

Артур Бакиров
Какие меры будут применять к школьникам, которые не сдадут тест по госязыку, в НЦТ пока не могут сказать.

«Пока никто не ставит перед нами задачу жестко внедрять. Мы создали систему «КЫРГЫЗТЕСТ» всего за три года. Это очень короткий срок. В Казахстане система «КАЗТЕСТ», к примеру, работает 15 лет. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал Артур Бакиров.

«В России есть тест по русскому как иностранному. В нашей нацпрограмме заложено тестирование по русскому как официальному. Потому что есть спрос. Кыргызстанцы уезжают на заработки за рубеж и должны хотя бы представлять, насколько они владеют русским. В последующем мы намерены оценивать и уровень владения английским языком. Но это уже после 2020 года», — отметил глава НЦТ.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50069/
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